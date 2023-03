La Fiorentina vola in Europa, solo Osimhen meglio di Cabral (Di venerdì 17 marzo 2023) Trionfo Viola a SIvas con la Fiorentina che supera agilmente gli ottavi di finale di Conference League eliminando proprio i turchi del Sivasspor.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Trionfo Viola a SIvas con lache supera agilmente gli ottavi di finale di Conference League eliminando proprio i turchi del Sivasspor....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraMeini : La Fiorentina vola ai quarti. #SivassporFiorentina #RadioRai - ManuelaFioren : RT @SaraMeini: La Fiorentina vola ai quarti. #SivassporFiorentina #RadioRai - brulmofit : RT @brulmofit: Oh Fiorentina brigata Batistuta Vola Lazio nel prato verde vola Quello che conta è la Vittoria La Signora gioca in 12 No co… - fillppo05 : RT @DIRETTADCM: La #Fiorentina vince contro il Sivasspor e vola ai quarti di Conference League ?? Commenti sulla partita? ???? #SivassporFio… - infoitsport : Conference, in Europa la Fiorentina fa cento e vola ai quarti -