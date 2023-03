Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : La Fiorentina (ri)scopre Mandragora, l’insostituibile di Italiano -

Appena 6 presenze con quellaguidata da Cesare Prandelli e appena un gol realizzato. Lo ... in una piazza così prestigiosa dove Cacia sie ritrova quell'entusiasmo che sembrava ...Il Genoa Women siboom boom. Segna tre reti in quattro minuti e ribalta la gara. Viene premiato il coraggio ... Finisce 4 - 1 al "Gambino", nel pubblico anche le genovesi Cafferata () ...FIRENZE. Illuso di essere in qualche modo guarito, dopo aver ingurgitato in dosi massicce la medicina della difesa a tre, il Milan siancora malato. La miglioredella stagione fa calare i titoli di coda sulla presunta rinascita rossonera, durata quattro partite con altrettante vittorie consecutive. Il Napoli ...

La Fiorentina riscopre Amrabat: la richiesta per Barcellona e Premier Calciomercato.com

L’Italia si riscopre Regina d’Europa e manda a distanza di 24 anni ... Ora rispetto ad allora poco è cambiato con l’inserimento di Napoli, Fiorentina e Milan. Oggi i sorteggi per capire le prossime ...Rolando Mandragora si è preso la Fiorentina: nel 2023 i suoi numeri ne hanno fatto un elemento imprescindibile per Italiano Redazione VN Fra i leader della Fiorentina ce n'è uno che si è preso gradual ...