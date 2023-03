La Fiorentina pesca bene, ma per superare il Lech Poznan serve la versione migliore (Di venerdì 17 marzo 2023) La Fiorentina pesca bene, perché evita il West Ham e il Nizza, anche se i francesi potrebbe ritrovarseli di fronte in semifinale. Prima, però, bisogna raggiungerla, e così i viola contro i polacchi del Lech Poznan hanno bisogno di mostrare il proprio volto migliore, quello ammirato nell’ultimo mese in cui i toscani hanno cambiato passo, vinto partite in serie in campionato, con il 2-1 al Milan come punto più alto a testimoniare la rinascita, e le quattro vittorie su quattro facili facili in Conference. Si arriva ai quarti, il ritmo sale e la qualità delle avversarie pure. Il Sivasspor si è dimostrato essere poca cosa, lo stesso potrebbe non accadere con un Lech Poznan sempre insidioso e abituato a giocare nelle coppe, anche se con poca, pochissima ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) La, perché evita il West Ham e il Nizza, anche se i francesi potrebbe ritrovarseli di fronte in semifinale. Prima, però, bisogna raggiungerla, e così i viola contro i polacchi delhanno bisogno di mostrare il proprio volto, quello ammirato nell’ultimo mese in cui i toscani hanno cambiato passo, vinto partite in serie in campionato, con il 2-1 al Milan come punto più alto a testimoniare la rinascita, e le quattro vittorie su quattro facili facili in Conference. Si arriva ai quarti, il ritmo sale e la qualità delle avversarie pure. Il Sivasspor si è dimostrato essere poca cosa, lo stesso potrebbe non accadere con unsempre insidioso e abituato a giocare nelle coppe, anche se con poca, pochissima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : La #Fiorentina pesca bene, ma per superare il #LechPoznan serve la versione migliore - OdeonZ__ : La Fiorentina sorride: pesca il Lech Poznan. Poi Nizza o Basilea in semifinale - sportli26181512 : La Fiorentina sorride: pesca il Lech Poznan. Poi Nizza o Basilea in semifinale: La Fiorentina sorride: pesca il Lec… - infoitsport : Conference League, il sorteggio dei quarti di finale: la Fiorentina pesca il Lech - infoitsport : UECL, Ai quarti la Fiorentina pesca il Lech poi -