La difesa delle borseggiatrici…

(Di venerdì 17 marzo 2023) Non amiamo parlare di politica perché poi regolarmente veniamo etichettati come sito di parte, quello che non è ben chiaro è che non siamo noi a scegliere di trattare le notizie che sembrano andare a favore di una certa parte politica, ma che sono i suoi opponenti, in determinate occasioni, a lanciare campagne di disinformazione contro quella parte politica. Al momento la maggior partesegnalazioni che riceviamo, ad esempio, riguarda siti con orientamento politico di destra che attaccano personaggi di sinistra (o di quella che sembra tale), e l’occasione in questo periodo è la nomina di Elly Schlein a nuova segretaria del PD: una volta le campagne per ricoprire di fango gli avversari politici si facevano in occasioneelezioni o di altre circostanze particolari, per il resto del tempo si cercava di lavorare. Oggi invece si getta fango in via ...