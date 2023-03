La denuncia di FdI: "Case popolari a 41 euro al mese per gli immigrati" (Di venerdì 17 marzo 2023) Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro l'assegnazione a nuclei familiari extracomunitari di alcune Case popolari di Firenze: in un caso, il canone d'affitto sarebbe di soli 41 euro al mese. "La sinistra non deve discriminare i cittadini italiani" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro l'assegnazione a nuclei familiari extracomunitari di alcunedi Firenze: in un caso, il canone d'affitto sarebbe di soli 41al. "La sinistra non deve discriminare i cittadini italiani"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : Che capigruppo #FdI urlino al complotto per mascherare incapacità di gestire sbarchi è ultima crudeltà verso migran… - Pierannazero : RT @riccardomagi: Che capigruppo #FdI urlino al complotto per mascherare incapacità di gestire sbarchi è ultima crudeltà verso migranti. Do… - AndreaTuri91 : RT @riccardomagi: Che capigruppo #FdI urlino al complotto per mascherare incapacità di gestire sbarchi è ultima crudeltà verso migranti. Do… - nonnaangela60 : RT @riccardomagi: Che capigruppo #FdI urlino al complotto per mascherare incapacità di gestire sbarchi è ultima crudeltà verso migranti. Do… - CieloGrigioStop : RT @riccardomagi: Che capigruppo #FdI urlino al complotto per mascherare incapacità di gestire sbarchi è ultima crudeltà verso migranti. Do… -