La Cpi emette un mandato d’arresto per Putin

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso undi arresto per il presidente russo Vladimirin relazione alla guerra in Ucraina. Secondo l’Aja il presidente russo sarebbe “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”. La Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso undi arresto nei confronti del presidente russo VladimirOltre che nei confronti di, un altrodi arresto è stato spiccato nei confronti della commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire dal 24 febbraio 2022. L'articolo ...

17 mar 16:14 La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra in Ucraina.

Putin sarebbe «responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia», ...L’Aia (Olanda), 17 mar. (LaPresse/AP) – La Corte penale internazionale, che ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin, ha dichiarato in un comunicato che il presidente russo “è ...