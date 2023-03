La Corte penale internazionale spicca un mandato d’arresto per Vladimir Putin: «Responsabile di deportazione illegale di bambini dall’Ucraina» (Di venerdì 17 marzo 2023) La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra in Ucraina. Secondo la Cpi, Putin sarebbe «Responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini e di trasferimento illegale di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia». Oltre al presidente russo, la Corte penale internazionale ha emesso un altro mandato di arresto nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Laha emesso undi arresto per il presidente russoin relazione alla guerra in Ucraina. Secondo la Cpi,sarebbe «del crimine di guerra didie di trasferimentodidalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia». Oltre al presidente russo, laha emesso un altrodi arresto nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti deipresso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - LucaAlberti99 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin. E' accusato di… - Fiorellissimo : RT @nelloscavo: +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia» Azione u… -