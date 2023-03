La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per Putin

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente russo è accusato di crimini di guerra in Ucraina, in particolare della deportazione di bambini ucraini in Russia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - Ralfmacher : RT @TgLa7: La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra… - Paola180468 : RT @dottorbarbieri: ???????? La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Vladimir Putin. Il Presid… -

- - > Vladimir Putin - Reuters . LaInternazionale ha emesso il mandato d'arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova - Belova. Sono accusati di crimini di guerra, in particolare della deportazione illegale di bambini ucraini. ...Lainternazionale dell'Aia ha emesso un mandato d'arresto internazionale per il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato la, che ha sede nella città olandese. La settimana si ...Mandato di arresto internazionale per crimini di guerra il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha emesso lainternazionale dell'Aja il 17 marzo, nell'ambito dell'inchiesta sui crimini di guerra compiuti durante l'invasione dell'Ucraina e nello specifico per la deportazione di bambini ucraini in ...

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin Il Fatto Quotidiano

MOSCA, 17 MAR - "Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto divista legale". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri ...La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione alla guerra in Ucraina perché sarebbe "responsabile del crimine di guerra di ...