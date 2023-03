La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto per Vladimir Putin

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladell’Aia ha emesso unper il presidente russo. Lo ha confermato la, che ha sede nella città olandese. La settimana si era aperta con un indiscrezione del New York Times, secondo cui i giudici erano ormai pronti ad aprire formalmente due processi per i crimini commessi dalla Federazione Russa. Il Cremlino deve rispondere della deportazione di migliaia di bambini e ragazzi ucraini nei campi di “rieducazione”, a partire dal 24 febbraio 2022. «Ci sono ragionevoli ragioni per credere cheabbia responsabilità penali individuali per i crimini», scrive il Tribunale nel. Un analogo ...

Il Cremlino, non riconosciamo la giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aia Agenzia ANSA

