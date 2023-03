La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto contro Putin (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Presidente della Russia è imputato per crimini di guerra A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina arriva un primo importante provvedimento a carico di Vladimir Putin. Nella giornata di oggi, 17 marzo, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo. A lui si riconosce la responsabilità «del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia». Il mandato di arresto riguarda Putin ed è stato emesso anche nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Presidente della Russia è imputato per crimini di guerra A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina arriva un primo importante provvedimento a carico di Vladimir. Nella giornata di oggi, 17 marzo, laha emesso undi arrestoil presidente russo. A lui si riconosce la responsabilità «del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia». Ildi arresto riguardaed è stato emesso anche nei confronti di Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino. I reati sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino almeno a partire ...

