La console dell’India in visita al Politecnico di Milano

(Di venerdì 17 marzo 2023) Un’iniziativa all’insegna del dialogo e del confronto con la comunità studentesca indiana di Ateneo è stata promossa negli scorsi giorni dal Consolato Generale: l’evento, che si è tenuto il primo marzo presso la Sala “Emma Strada”, è stato organizzato in concomitanza con l’arrivo aldi una delegazione diplomatica guidata dallaGenerale T. Ajungla Jamir. Ad accogliere la delegazione sono stati il Rettore Guido Saraccoe i professori David Chiaramonti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione, e Michele Bonino, Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali con la Cina e i Paesi Asiatici. L’evento, costruito intorno a un ricco programma di orientamento e benvenuto del Consolato rivolto agli studenti indiani di Ateneo, si è proposto sia come occasione di avvicinamento alla ...

...e in streaming solo su NOW " con la seconda tappa nel cuore'...streaming solo su NOW " con la seconda tappa nel cuore. ... smartphone, tablet,e pc/mac su 2 schermi ...... TV, Computer, mobile, tablet e. Se vuoi saperne di più ... Renner è un veterano'edilizia con una passione per l'acquisto ... Messico, fino ad arrivare a Rajasthan,. In ogni località, ...Considerando la costante crescita'interesse per il gaming in ... che fungono daper il servizio in abbonamento. Per ... China (Ubisoft Connect) Assassin's Creed® Chronicles:(Ubisoft ...