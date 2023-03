La conferma dell’Ocse | inflazione in discesa in Italia fino al 2 | 5% nel 2024 «Ma le banche centrali continuino ad aumentare i tassi»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 marzo 2023) Una «fragile ripresa»: quella prevista dall’Ocse, che in mattinata ha presentato a Parigi le prospettive economiche globali. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la crescita mondiale è rallentata «al 3,2% nel 2022, ben al di sotto – afferma l’Ocse nell’Interim Economic Outlook – del livello previsto ad inizio anno, ostacolato dall’impatto della guerra in Ucraina, dalla crisi del costo della vita e dal rallentamento dell’attività in Cina», scrive. Tuttavia, cominciano ad emergere i primi segnali positivi «con la fiducia di imprese e consumatori in miglioramento, la riduzione dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia e la piena riapertura della Cina». La crescita globale, infatti, «dovrebbe rimanere – sottolinea l’Ocse – al di sotto del suo livello tendenziale nel 2023 e nel, rispettivamente al 2,6% e al 2,9%, mentre la ...