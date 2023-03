(Di venerdì 17 marzo 2023) Landini riunisce i leader di un possibile 'campo largo' ma il leader di Azione viene fischiato dai delegati. Molti i temi in discussione, poche le convergenze. Applausi per Elly Schlein, Conte tiepido ...

Landini riunisce i leader di un possibile 'campo largo' ma il leader di Azione viene fischiato dai delegati. Molti i temi in discussione, poche le convergenze. Applausi per Elly Schlein, Conte tiepido ...E senza l'obbligo di legge La proposta avanzata dalladella settimana di lavoro fissata per ... composta in percentuale elevatissima di piccole aziende, se li, quei margini. Deve fare i ...A chidi fare un salto nel tempo e tornare ai violenti anni Settanta. La posizione del liceo ... Quando le Rsu delle scuole fiorentine organizzeranno insieme a Flc, Cisl Scuola e Uil Scuola ...

La Cgil sogna l'opposizione unita Gelo di Calenda: con voi al ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La Cgil sogna l’opposizione unita Gelo di Calenda: con voi al governo mai Landini riunisce i leader di un possibile ‘campo largo’ ma il leader di Azione viene fischiato dai delegati. Molti i temi in ...