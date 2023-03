La borseggiatrice di Milano | «Porto a casa fino a 1 000 euro al giorno ma ho i sensi di colpa»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei video virali pubblicati sulla pagina Instagram “Bella da Dio” che ritraggono furti ai danni di pendolari e turisti nella metropolitana milanese. Ieri Nicholas Vaccaro, autore della maggior parte dei filmati, ha spiegato che li fa gratis e che invia tutto alla questura. Oggi il Corriere della Sera intervista una delle donne ritratte nei video. Dice di chiamarsi Ana, ha 29 anni e 9 figli. Che però non vivono con lei: «Sono tutti in Bosnia. L’ultimo parto c’è stato a dicembre. Se ne occupa mio marito che non lavora. Mantengo io la famiglia. È capitato che in unabbia messo in tasca 1.000, ma è un’eccezione. Anche 500 sono tanti, visto che la gente gira con poco contante». Lavora sette giorni su sette dalla mattina alla sera. Quando stacca va «a, in zona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosariaizzor : RT @Emilystellaemi2: Milano reagisce: la borseggiatrice spinge, minaccia e blocca la metro - bartolomeoferr6 : Milano, la borseggiatrice choc: 'L'Italia è proprio un paese di...' - ERivetta : RT @Emilystellaemi2: Milano reagisce: la borseggiatrice spinge, minaccia e blocca la metro - ClaudiaZol2 : RT @Emilystellaemi2: Milano reagisce: la borseggiatrice spinge, minaccia e blocca la metro - iacovettide : RT @Emilystellaemi2: Milano reagisce: la borseggiatrice spinge, minaccia e blocca la metro -

Tuttora mi divido trae la Capitale, dove abbiamo un altro tetto. Mi sposto in treno, non ho la patente né vita sociale. Mio marito è molto geloso". L'esempio della sorella Luca Cagilio le ...... 'Il paese di divertimento per gli zingari': questo lo scambio che unaavrebbe avuto ..., il questore Petronzi: "Il vero allarme in città sono i giovani violenti"... guai.) che imperversano, anzi, vino felici tra la Stazione Centrale die le due linee ... E la cosa peggiore non è la frase in se, ma il tono con cui la nomadel'ha pronunciata: ...

La borseggiatrice di Milano: «Porto a casa fino a 1.000 euro al giorno ma ho i sensi di colpa» Open

«Si può dire che voi metterete i ladri in galera». E' la domanda che il giornalista di Striscia la Notizia, Enrico Lucci rivolge ad alcuni esponenti politici, in un ...'È proprio un paese di handicappati l’Italia. Però è un paradiso per gli zingari!', 'Il paese di divertimento per gli zingari': questo lo scambio che una borseggiatrice avrebbe avuto con un suo amico.