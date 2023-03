La biodiversità dello Stretto | tra miti | fenomeni naturali | correnti spettacolari e pesci abissali

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 marzo 2023) “Lae anteprima Abyss Day 2023” è il titolo dell’evento che si terrà sabato 18 marzo 2023 a Villa San Giovanni (RC) presso la sede dell’associazione Villa Futura in via Rocco Larussa,190. Si parlerà di, come lee i vortici tipici, deileggendari ed epici dell’areae della Costa Viola, della ricchezza dellatra affascinanti, cetacei e meduse speciali e non mancheranno in esclusiva le frittelle di alghe da degustare, tra i novel food più apprezzati, proposti dallo chef executive Enzo Cannatà. L’incontro dall’alto valore culturale e ...