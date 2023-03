La Bce non cede (per ora) Alza i tassi dello 0,50% ma tace sul futuro I mercati tirano il fiato (Di venerdì 17 marzo 2023) Compromesso tra falchi e colombe. Lagarde: 'Banche europee solide'. Critiche dall'Italia. Tajani scettico: 'L'inflazione non si combatte ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Compromesso tra falchi e colombe. Lagarde: 'Banche europee solide'. Critiche dall'Italia. Tajani scettico: 'L'inflazione non si combatte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - borghi_claudio : @M25016096 @dilul68 @ElfReloaded1 Perchè vuole addentrarsi in territori di cui non sa NULLA? La BCE è quasi nove me… - TCommodity : Forse non tutti se ne sono accorti, ma negli Usa hanno appena inaugurato una nuova forma di quantitative easing. Pe… - Luis196820 : RT @TCommodity: Forse non tutti se ne sono accorti, ma negli Usa hanno appena inaugurato una nuova forma di quantitative easing. Per contro… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: ?? Torna il partito del 'No' alle grandi opere ?? #BCE non ha paura Tassi ancora più alti ?? #Pantheon a pagamento ?? La #primapa… -