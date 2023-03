Kluivert: "Il Napoli mi ha colpito molto, sta dominando il campionato, in Champions.." (Di venerdì 17 marzo 2023) Patrick Kluivert, ex attaccante, presente alla cerimonia dei sorteggi di Champions League, ha dichiarato: "Mi ha colpito molto il Napoli, stanno dominando il campionato e facendo un'ottima esperienza in Champions. Imparano veloce". Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Patrick, ex attaccante, presente alla cerimonia dei sorteggi diLeague, ha dichiarato: "Mi hail, stannoile facendo un'ottima esperienza in. Imparano veloce".

