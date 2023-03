Kate Middleton e Camilla | battaglie diverse | ma lo stesso grande cuore

(Di venerdì 17 marzo 2023) La principessa del Galles è focalizzata sulle questioni legate all’infanzia, la regina consorte è al fianco delle donne vittime di violenza: combattono su fronti differenti in nome della Corona, portando sotto i riflettori cause sociali estremamente importanti

La principessa di Galles, in uniforme, ha pronunciato un discorso e non delude le attese e partecipa alla parata militare per San Patrizio che si tiene tradizionalmente a Mons Barracks ad Aldershot. È la prima volta che vi partecipa in qualità di colonnello. La silhouette rigorosa, le spalle pronunciate, il collettino rialzato e la fila di bottoncini riescono nell'impresa di coniugare glamour e rigore.

È pavone il verde di Kate per il suo debutto da colonnello nel giorno di San Patrizio Vanity Fair Italia

Mentre i veri principi di Galles erano impegnati nella parata militare di San Patrizio, dove la principessa ha sfoggiato un look verde petrolio. È stata la prima volta che Kate Middleton ha partecipato alla parata in qualità di colonnello del reggimento, dopo aver preso il posto del marito, il quale ora è invece colonnello delle Guardie.