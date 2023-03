Kate Middleton a San Patrizio | cappotto militare e cappello da 1 600 €

(Di venerdì 17 marzo 2023)non delude le attese e partecipa alla parataper Sanche si tiene tradizionalmente a Mons Barracks ad Aldershot. È la prima volta che vi partecipa in qualità di Principessa del Galles e come Colonnello delle Guardie irlandesi, titolo in precedenza di suo marito William. Per l’occasione ha scelto come da dress code un look verde, ma di una tonalità apparentemente sbagliata.coldi Catherine Walker Dopo averla vista al Commonwealth Service con un completo di Erdem,torna in pubblico per un altro evento istituzionale: la paratadi San, cui è sempre andata da quando ha sposato William nel 2011, tranne in tre ...

, la sua prima volta da colonnello è in uniforme mimetica (e sotto la neve) - guarda LA TRISTEZZA DI WILLIAM - Il principe di Galles, in uniforme, ha pronunciato un discorso ...non delude le attese e partecipa alla parata militare per San Patrizio che si tiene tradizionalmente a Mons Barracks ad Aldershot. È la prima volta che vi partecipa in qualità di ...La silhouette rigorosa, le spalle pronunciate, il collettino rialzato e la fila di bottoncini riescono nell'impresa di coniugare glamour e rigore, in pienostyle . Vedi di più...

Kate Middleton non delude le attese e partecipa alla parata militare per San Patrizio che si tiene tradizionalmente a Mons Barracks ad Aldershot. È la prima volta che vi partecipa in qualità di ...(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - L'inizio della relazione amorosa tra il principe William e Kate Middleton sarà nella sesta e ultima stagione di The Crown. Lo si legge sul sito della Cnn. Le riprese della ...