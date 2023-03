Juventus, ti ricordi di Borriello e Osvaldo? Ecco che fine hanno fatto oggi (Di venerdì 17 marzo 2023) I tifosi della Juventus non possono essersi dimenticati di Borriello e Osvaldo; entrambi sono stati fondamentali nel club bianconero. In questa stagione la Juventus ha tre prime punte di assoluto livello: Milik, Kean e Vlahovic con l’ex Fiorentina centravanti titolare dei bianconeri. Il serbo sta attraversando un momento non semplice ma le sue qualità non si discutono. AnsafotoLa Juventus, se vuole raggiungere gli obiettivi prefissati, ha bisogno dei gol del suo centravanti. Sempre in riferimento agli attaccanti, in passato i bianconeri hanno sempre avuto numeri nove di enorme qualità come, ad esempio, Higuain. Nella storia dei bianconeri, i centravanti hanno sempre avuto un ruolo fondamentale risultando decisivi per andare a dominare il calcio italiano. Ci sono stati, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 marzo 2023) I tifosi dellanon possono essersi dimenticati di; entrambi sono stati fondamentali nel club bianconero. In questa stagione laha tre prime punte di assoluto livello: Milik, Kean e Vlahovic con l’ex Fiorentina centravanti titolare dei bianconeri. Il serbo sta attraversando un momento non semplice ma le sue qualità non si discutono. AnsafotoLa, se vuole raggiungere gli obiettivi prefissati, ha bisogno dei gol del suo centravanti. Sempre in riferimento agli attaccanti, in passato i bianconerisempre avuto numeri nove di enorme qualità come, ad esempio, Higuain. Nella storia dei bianconeri, i centravantisempre avuto un ruolo fondamentale risultando decisivi per andare a dominare il calcio italiano. Ci sono stati, ...

