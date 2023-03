Juventus, Pessotto: “Con lo Sporting sorteggio impegnativo, ma saranno due belle partite” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il dirigente della Juventus, Gianluca Pessotto, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2022/23. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “saranno due belle partite. Anche loro sono reduci dal girone di Champions e hanno voglia di far bene in questa competizione, come noi. Abbiamo visto il valore dello Sporting Lisbona ieri sera, quando hanno eliminato l’Arsenal, una delle favorite di questa Europa League. Sarà di certo una bella sfida. E’ stato un sorteggio impegnativo. Affrontiamo subito, ai quarti, una squadra forte e giovane. In caso di passaggio del turno, poi, sfideremo la vincente della sfida fra il Manchester United e il Siviglia, che sono due grandi squadre”. Poi aggiunge: “Siamo fiduciosi sul ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Il dirigente della, Gianluca, ha commentato ildei quarti di finale di Europa League 2022/23. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “due. Anche loro sono reduci dal girone di Champions e hanno voglia di far bene in questa competizione, come noi. Abbiamo visto il valore delloLisbona ieri sera, quando hanno eliminato l’Arsenal, una delle favorite di questa Europa League. Sarà di certo una bella sfida. E’ stato un. Affrontiamo subito, ai quarti, una squadra forte e giovane. In caso di passaggio del turno, poi, sfideremo la vincente della sfida fra il Manchester United e il Siviglia, che sono due grandi squadre”. Poi aggiunge: “Siamo fiduciosi sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ??? #Roma-#Juventus ?? La Procura non sente i cori su #Pessotto e #Kostic - juve_magazine : EUROPA LEAGUE - Juventus, Pessotto: 'Sporting? Sorteggio complicato per noi' - sportface2016 : #Juventus, #Pessotto: “Con lo Sporting sorteggio impegnativo, ma saranno due belle partite” - JuventusUn : #Pessotto: 'Sorteggio complicato, ma siamo la #Juve! Ritorno il 20 aprile? Almeno la sentenza l'hanno messa…’ ???? - Jusyoni : RT @GalliGraziella1: 'Gara di ritorno dopo l'esito del Collegio di Garanzia del CONI? Sono stati bravi a non avercelo messo il giorno stess… -