Juventus, il 19 l'udienza al Collegio di Garanzia. Poi lo Sporting. Pessotto: "Almeno non è lo stesso giorno" (Di venerdì 17 marzo 2023) Un aprile bollente. Il ricorso presentato dalla Juventus al Collegio di Garanzia del Coni contro la sentenza della Corte federale d'appello sui quindici punti di penalizzazione verrà discusso il 19 aprile alle 14.30. Il giorno dopo, giovedì 20 aprile alle 21:00, la Juve scenderà in campo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting. Una due giorni intensa per i bianconeri, che si gioca una fetta di stagione. Pessotto ha scherzato ai microfoni di Sky: "Sono stati bravi a non metterlo il giorno della gara, poteva succedere…". E aggiunge: "Dipende sempre da come affronti le decisioni, in ogni caso noi dovremo essere bravi a reagire. In caso positivo continuando a marciare, in caso negativo ad esser pronti. Ancora c'è tempo però, da una parte è un ...

