Juventus, esame Sporting in un aprile bollente. Roma, di nuovo il Feyenoord (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 19 l’udienza sul ricorso del -15 al Collegio di Garanzia. Il 20 il ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting. Un aprile bollente per la Juventus, condensato in una due giorni da brividi. E per la Roma c’è il remake della finale di Tirana di Conference League contro un Feyenoord assetato di rivincita. Un doppio confronto duro in Europa League per le due italiane che, eventualmente, potrebbero affrontarsi solo in finale a Budapest. La Juventus pesca forse la seconda avversaria più dura dopo il Manchester United (che potrebbe essere pescato in semifinale). Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal capolista di Premier ai rigori e il suo tecnico Amorim si è già imposto tra i tecnici più promettenti d’Europa. La squadra portoghese dovrà fare a ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 19 l’udienza sul ricorso del -15 al Collegio di Garanzia. Il 20 il ritorno dei quarti di Europa League contro lo. Unper la, condensato in una due giorni da brividi. E per lac’è il remake della finale di Tirana di Conference League contro unassetato di rivincita. Un doppio confronto duro in Europa League per le due italiane che, eventualmente, potrebbero affrontarsi solo in finale a Budapest. Lapesca forse la seconda avversaria più dura dopo il Manchester United (che potrebbe essere pescato in semifinale). Loha eliminato l’Arsenal capolista di Premier ai rigori e il suo tecnico Amorim si è già imposto tra i tecnici più promettenti d’Europa. La squadra portoghese dovrà fare a ...

