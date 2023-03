Juventus | ai quarti di Europa League | ecco quanto hanno guadagnato i bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 17 marzo 2023)haladalla qualificazione aidi finale di? Andiamo a scoprirlo. AnsafotoI, dopo il Nantes,avuto la meglio anche del Friburgo; i, con un doppio successo senza subire gol, si sono qualificati aidi finale di. La competizione europea è uno degli obiettivi primari per lachetutte le possibilità per arrivare fino alla fine della competizione. Mahala, in termini economici, dal passaggio del turno in? Sappiamo benissimo ...