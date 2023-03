Juve - Sporting Lisbona quando si gioca: date e orari dei quarti di finale di Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) L'urna di Nyon ha regalato alla Juve il doppio confronto con lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League . La gara di andata è in programma il 13 aprile , quella di ritorno è prevista il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 marzo 2023) L'urna di Nyon ha regalato allail doppio confronto con loneididi. La gara di andata è in programma il 13 aprile , quella di ritorno è prevista il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Coefficienti rivali #Juve in #UEL (si tiene conto di forma/classifica/esperienza/blasone) Manchester Utd ????? Ro… - fisco24_info : Europa League, sorteggio quarti: Juve-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma: (Adnkronos) - Tutti i sorteggi… - Deborah_Juve : RT @GRiarso: Si ecco rivediamo un attimo il sorteggio insieme cari ascoltatori, Juventus che troverà sul cammino Sporting, United o Sivigli… - mari8___ : RT @bella2110_: Juve-Inter di coppa italia Lazio-Juve Sporting andata Sassuolo-Juve Sporting ritorno Juve-Napoli Inter-Juve per il ri… - Deborah_Juve : RT @bella2110_: Juve-Inter di coppa italia Lazio-Juve Sporting andata Sassuolo-Juve Sporting ritorno Juve-Napoli Inter-Juve per il ri… -