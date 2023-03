Juve-Sporting e Feyenoord-Roma ai quarti di Europa League (Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lo Sporting Lisbona per la Juventus, il Feyenoord per la Roma ai quarti di finale di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato nella sede dell’Uefa a Nyon. La sfida tra bianconeri e portoghesi vivrà il primo atto a Torino con il match d’andata in programma il 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo. La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Manchester United e Siviglia.Ancora Roma-Feyenoord, pochi mesi dopo la finale di Conference della scorsa stagione che vide di fronte giallorossi e olandesi, con Zaniolo (ora al Galatasaray) che siglò la rete della vittoria nella finale di Tirana. La gara d’andata si disputerà a Rotterdam il 13 aprile, una settimana dopo il ritorno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – LoLisbona per lantus, ilper laaidi finale di. Questo l’esito del sorteggio effettuato nella sede dell’Uefa a Nyon. La sfida tra bianconeri e portoghesi vivrà il primo atto a Torino con il match d’andata in programma il 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo. La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Manchester United e Siviglia.Ancora, pochi mesi dopo la finale di Conference della scorsa stagione che vide di fronte giallorossi e olandesi, con Zaniolo (ora al Galatasaray) che siglò la rete della vittoria nella finale di Tirana. La gara d’andata si disputerà a Rotterdam il 13 aprile, una settimana dopo il ritorno ...

