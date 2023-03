Juve-Sporting e Feyenoord-Roma ai quarti di Europa League

(Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – LoLisbona per lantus, ilper laaidi finale di. Questo l'esito del sorteggio effettuato nella sede dell'Uefa a Nyon. La sfida tra bianconeri e portoghesi vivrà il primo atto a Torino con il match d'andata in programma il 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo. La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Manchester United e Siviglia.Ancora, pochi mesi dopo la finale di Conference della scorsa stagione che vide di fronte giallorossi e olandesi, con Zaniolo (ora al Galatasaray) che siglò la rete della vittoria nella finale di Tirana. La gara d'andata si disputerà a Rotterdam il 13 aprile, una settimana dopo il ritorno ...

Il successivo sorteggio degli accoppiamenti per le semifinali ha stabilito infatti che la vincente disfiderà quella di Manchester - Siviglia, mentre chi avrà la meglio tra Roma e ...Anche loè reduce dai gironi di Champions andati così così, e avrà voglia di fare bene questa competizione come noi", ha commentato Pessotto ai microfoni di Sky Sport . E sulla coincidenza ...SQUADRA Laha più esperienza e più qualità in rosa, loha giocatori interessanti come Paulinho, Trincao, Edwards, Goncalves (la stella della squadra) e Nuno Santos. In prestito anche l'...

LIVE TJ - SORTEGGI EUROPA LEAGUE - La Juve pesca lo Sporting Lisbona ai quarti Tutto Juve

Va meglio alla Roma che alla Juventus. Il sorteggio dei quarti di Europa League è in chiaroscuro. Allegri pesca lo Sporting Lisbona, che ha appena eliminato l’Arsenal capolista della Premier League, ...Gli accoppiamenti: Manchester United-Siviglia, Juventus-Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise e Feyenoord-Roma. La finalissima dell’edizione 2022-23 è in programma il 31 maggio alla ...