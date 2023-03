Juve, per l'attacco si guarda in Spagna (Di venerdì 17 marzo 2023) La Juventus è molto interessata a Yéremi Pino, attaccante spagnolo del Villarreal. Il suo valore si aggira attorno ai 40 milioni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Lantus è molto interessata a Yéremi Pino, attaccante spagnolo del Villarreal. Il suo valore si aggira attorno ai 40 milioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : La vigilia di Friburgo-Juve ???? partiamo con la squadra per il ritorno di Europa League! Guarda il video completo ???? - MarcelloChirico : Il vero rischio che corre la #Juventus è lo stesso di Calciopoli: essere punita pesantemente da #giustiziasportiva… - lucabianchin7 : Zlatan #Ibrahimovic è la scelta di Pioli per sostituire Giroud in #UdineseMilan. Ibra ha 45-60 minuti e, a meno di… - VincenzoFloris : RT @mrallegri1: #Chiesa: “Ho chiesto scusa ai tifosi perché a me dispiace non esserci per vari infortuni. Le mie scuse sono sentite perché… - TUTTOJUVE_COM : Gunter: 'Il rigore per la Juve? Dobbiamo tagliarci le mani'? -