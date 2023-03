Juve | Chiesa svela | 'Ho un problema al ginocchio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Le scuse di Federico #Chiesa ai tifosi della Juve ?? #FriburgoJuve - GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - forumJuventus : Vlahovic si sblocca e la apre, Chiesa la chiude nel finale: Juve ai quarti di #UEL ???????? #FriburgoJuve 0-2 - Elizabeth__9214 : RT @mrallegri1: #Chiesa: “Ho chiesto scusa ai tifosi perché a me dispiace non esserci per vari infortuni. Le mie scuse sono sentite perché… - Gagliano7pao : RT @marydi_di: Chiesa oltre a essere un giocatore straordinario, è tutto ciò che rappresenta la Juve. -

...vincono anche in Germania e ritrovano Dusan Vlahovic e Federico. Un gol annullato al serbo, che ritrova la rete su calcio di rigore. In gol nel finale anche l'esterno bianconero: lavola ...L'avversaria della Juventus ai quarti di UEL, i bianconeri hanno liquidato la pratica Friburgo ed ora attendono di sapere con chi giocheranno. Dusan Vlahovic e Federico. Ieri la Juventus ha rotto finalmente il tabù ottavi e si è qualificata ai quarti di finale di Europa League, nel segno dei due ex Fiorentina.Il tecnico alza la voce per tenere i suoi sul pezzo, i bianconeri non rischiano granché ela chiude definitivamente nel recupero. Laè ai quarti di finale, domani ci sarà il sorteggio che ...

Soprattutto Federico Chiesa, frenato non da una maledizione sottoporta come ... Gol con scuse annesse ma Fede può sorridere nella serata a Friburgo: ora vuole riprendersi la Juve sul campo, ...Szczesny felino quando serve, nella difesa bianconera impeccabili anche Danilo e Bremer: voti e giudizi dopo la vittoria della squadra di Allegri in Germania ...