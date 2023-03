Justin Bieber torna a sorridere dopo la diagnosi della sindrome Ramsay Hunt: il video su Instagram (Di venerdì 17 marzo 2023) torna il sorriso a Justin Bieber dopo la diagnosi della sindrome Ramsay Hunt dell’anno scorso. Con un video pubblicato sulle storie di Instagram la popstar, 29 anni, ha lasciato intendere di aver ripreso parzialmente la mobilità della faccia dopo la paralisi che lo ha anche costretto a cancellare il suo Justice World Tour. Nel video il cantante fa alcuni movimenti facciali e alla fine fa un bel sorriso, ma non aggiunge ulteriori dettagli sul suo stato di salute. La sindrome di Ramsay Hunt è un disturbo neurologico che causa, tra le altre cose, anche paresi facciale. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)il sorriso aladell’anno scorso. Con unpubblicato sulle storie dila popstar, 29 anni, ha lasciato intendere di aver ripreso parzialmente la mobilitàfacciala paralisi che lo ha anche costretto a cancellare il suo Justice World Tour. Nelil cantante fa alcuni movimenti facciali e alla fine fa un bel sorriso, ma non aggiunge ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Ladiè un disturbo neurologico che causa, tra le altre cose, anche paresi facciale. L'articolo proviene da Il Fatto ...

