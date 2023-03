Justice League | Ben Affleck | L' esperienza più brutta in un' industria piena di situazioni di m**da

(Di venerdì 17 marzo 2023) Benè tornato a parlare dell'orribilevissuta su set diche lo ha spinto ad allontanarsi dai cinecomic e dal ruolo di Batman. Benha declinato le offerte di James Gunn per dirigere un film DC. Parte dei motivi che lo hanno spinto al rifiuto sta nell'orribile periodo vissuto durante i reshoots diche torna a definire "l'lavorativa piùin un'didi". In un'intervista con l'Hollywood Reporter, Benha descritto in dettaglio lo stress e il caos sperimentati durante la produzione del film DCEU. Definendola la "peggiore ...

... Dawn of"), Ron Livingston ("Loudermilk", "L'evocazione " The Conjuring"), Maribel Verdú ("Elite", "Y tu mamá también " Anche tua madre"), Kiersey Clemons ("Zack Snyder's", "...'Dovevo dirigere un Batman, mami ha spinto a dire 'Me ne vado', rivela la star Ben ...Anche se la loro parabola artistica non ha portato a enormi risultati, la reazione mondiale nei confronti della Zack Snyder'sha totalmente cambiato le carte in tavola. Per chi non lo ...

Ben Affleck sulla sua esperienza sul set di Justice League: "la ... Comics Universe

L'attore di Batman è tornato a commentare la problematica esperienza sul set dell'originale Justice League e la rivincita della Snyder Cut.L'attore smentisce un suo coinvolgimento da regista nei nuovi film DC Studios, e parla ancora di Justice League.