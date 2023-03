Jolanda De Rienzo fenomenale | lì davanti è tutto scoperto | ”Più bona di Jessica Rabbit” – FOTO

(Di venerdì 17 marzo 2023)De, altra spettacolare visione ai propri followers con scatti illegali: il vestitino rosso e la scollatura sono impressionanti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè una delle giornaliste più conosciute ed apprezzate degli ultimi anni, un volto noto di ‘Sportitalia’ che ha avuto un successo pazzesco grazie alla sua competenza e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Jolanda De Rienzo, gambe di fuori e non solo: tutta scosciata è da infarto immediato - softJumped : @gdlsnapoli @Guidolino8 La notizia l'ha data Jolanda De Rienzo inviata da Sportitalia, poi ha usato il condizionale ed è da vedere - jolandafiore : RT @siamoilnapoli: ??#ESCLUSIVA - @jolandafiore su #NapoliEintracht ???'Le insidie principali? Dipendo proprio dal #Napoli!' ???'Il gol di #K… - siamoilnapoli : ??#ESCLUSIVA - @jolandafiore su #NapoliEintracht ???'Le insidie principali? Dipendo proprio dal #Napoli!' ???'Il gol… - infoitsport : Jolanda De Rienzo: 'Kvaratskhelia fa bene al calcio. Il Napoli fa bene alla Serie A' -

Questo il collega della conduttrice di SportItalia,De. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... il programma condotto daDe, edito da Nexting, con gli ex calciatori che hanno fatto la storia del club azzurro. Le parole di Pino Taglialatela , ex portiere del Napoli: ' Quando vidi ...... il programma condotto daDe, edito da Nexting, con gli ex calciatori che hanno fatto la storia del club azzurro. Le parole di Alessandro Renica , ex difensore del Napoli ai tempi di ...

Jolanda De Rienzo, gambe di fuori e non solo: tutta scosciata è da ... Sport News.eu

La giornalista ha mandato in tilt i telespettatori, il vestito è troppo corto durante la diretta, spettacolo bollente inevitabile!Jolanda De Rienzo spettacolare come sempre nei suoi look, la giornalista seduce ancora una volta al primo sguardo: che visione ...