Jet militari nei cieli di Milano, si tratta di una coppia di Tornado in esercitazione nello spazio aereo del capoluogo lombardo (Di venerdì 17 marzo 2023) Decine di video e foto stanno affollando i social network facendo rimbalzare la notizia dell’avvistamento di due aerei militari in volo sopra Milano a una quota relativamente bassa. Si tratta due Tornado che hanno compiuto un volo di esercitazione al di sotto dei 1500 piedi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Decine di video e foto stanno affollando i social network facendo rimbalzare la notizia dell’avvistamento di due aereiin volo sopraa una quota relativamente bassa. Sidueche hanno compiuto un volo dial di sotto dei 1500 piedi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un jet russo si è scontrato con un drone Usa sul Mar Nero, riferisconoi militari americani. Secondo il Pentagono, u… - Tarallucci_Vino : Gli Stati Uniti hanno visto un “picco significativo” nei voli militari russi aggressivi in Siria questo mese, ha de… - DanyDannydrive : RT @DanyDannydrive: ????BREAKING NEWS???? si sono registrati attimi di paura per il passaggio di 2 jet militari che scortavano un C130 sopra i… - DanyDannydrive : ????BREAKING NEWS???? si sono registrati attimi di paura per il passaggio di 2 jet militari che scortavano un C130 sopr… - eImudo : Stanno passando jet militari sopra Milano non so se sia un segno ma nel dubbio io prendo le goccine -