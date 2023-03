Jannik Sinner sempre più in alto | batte Fritz | è in semifinale a Indian Wells Di fronte c’è ancora Alcaraz

(Di venerdì 17 marzo 2023) Mattoncino dopo mattoncino,continua a costruirsi la sua scalinata verso la vetta del tennis mondiale. Lo fa in silenzio, lontano dalle attenzioni della massa, intenta più a speculare sulle difficoltà di Matteo Berrettini. Intantoscrive un’altra pagina di storia della racchetta italiana: per la prima volta in 47 anni un azzurro arriva in. L’atesino firma questo nuovo recordndo Taylor, il campione uscente del torneo californiano e numero 5 al mondo. Uno scalpo pesante, ottenuto per di più in un Masters 1000. Adesso inc’è l’incrocio con Carlos, numero uno del seeding: la sfida tra i due ragazzini terribili è solo agli ...

