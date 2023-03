Jannik Sinner in semifinale contro Alcaraz: “È sempre un piacere affrontarlo” (Di venerdì 17 marzo 2023) Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. L’incrocio tra il 19enne spagnolo, numero 2 del mondo, ed il 21enne altoatesino (n.13) mette a confronto due dei migliori rappresentanti della “next gen” del tennis. Jannik Sinner è tra i migliori quattro di Indian Wells. Il tennista altoatesino ha sconfitto nella notte il campione uscente Taylor Fritz dopo una partita molto dura e si è guadagnato la semifinale contro Carlos Alcaraz che si disputerà nella serata di domani (sabato). “Ho iniziato molto bene con il break – dice l’azzurro in conferenza stampa -. Mantenere un gioco al servizio difficile ti dà fiducia, ancor di più all’inizio della partita. Nel secondo set Fritz è stato più aggressivo, soprattutto in risposta. Le condizioni poi si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) CarlosJannik Sinner nelladel Masters 1000 di Indian Wells. L’incrocio tra il 19enne spagnolo, numero 2 del mondo, ed il 21enne altoatesino (n.13) mette a confronto due dei migliori rappresentanti della “next gen” del tennis. Jannik Sinner è tra i migliori quattro di Indian Wells. Il tennista altoatesino ha sconfitto nella notte il campione uscente Taylor Fritz dopo una partita molto dura e si è guadagnato laCarlosche si disputerà nella serata di domani (sabato). “Ho iniziato molto bene con il break – dice l’azzurro in conferenza stampa -. Mantenere un gioco al servizio difficile ti dà fiducia, ancor di più all’inizio della partita. Nel secondo set Fritz è stato più aggressivo, soprattutto in risposta. Le condizioni poi si ...

