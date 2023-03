Jan Fabre, il Maradona dell’arte contemporanea, fa una doppietta di sculture in corallo per la Cappella di San Gennaro a Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Tu vo’ fa il napoletano. Con Napoli ha un rapporto viscerale, ha chiamato Gennaro un paffutello di 14 mesi, e a settembre si sposerà nel Duomo di Napoli. Jan Fabre, fenomenale artista fiammingo e drammaturgo ha realizzato due installazioni permanenti: una nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, a Napoli. Si tratta di Per Eusebia e Il numero 85 (con ali d’angelo) grazie alla donazione dell’artista stesso insieme a Gianfranco D’Amato, Vincenzo Liverino e alla galleria di Laura Trisorio. L’altra nel Duomo di Napoli, nella Cappella dedicata al Santo Patrono della città, in mezzo a statue di santi e ai quattro quintali d’argento dei cosiddetti Splendori della Cappella del Tesoro di San Gennaro. Per Eusebia è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Tu vo’ fa il napoletano. Conha un rapporto viscerale, ha chiamatoun paffutello di 14 mesi, e a settembre si sposerà nel Duomo di. Jan, fenomenale artista fiammingo e drammaturgo ha realizzato due installazioni permanenti: una nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, a. Si tratta di Per Eusebia e Il numero 85 (con ali d’angelo) grazie alla donazione dell’artista stesso insieme a Gianfranco D’Amato, Vincenzo Liverino e alla galleria di Laura Trisorio. L’altra nel Duomo di, nelladedicata al Santo Patrono della città, in mezzo a statue di santi e ai quattro quintali d’argento dei cosiddetti Splendori delladel Tesoro di San. Per Eusebia è un ...

