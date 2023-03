Jacobelli: «Inzaghi ha fatto il massimo, valutazioni a fine anno» (Di venerdì 17 marzo 2023) Parole di stima quelle di Xavier Jacobelli per le tre italiane ai quarti di finale di Champions League. Su TMW Radio il giornalista ha espresso la sua opinione anche su Simone Inzaghi e la sua situazione con l’Inter. POSITIVO – Un anno da ricordare in Europa per le italiane, Xavier Jacobelli così: «Inter, Milan e Napoli, con modi di giocare e di costruire la rosa differenti, hanno dimostrato che un altro calcio è possibile. Non esiste solo quelle delle spese illimitate del PSG. Nonostante le difficoltà che assillano l’Inter, la situazione societaria e il processo di risanamento, si è arrivati ai quarti di finale di Champions League. Ci dev’essere soddisfazione per queste tre squadre in Italia». ALLENATORE – Il giornalista ha anche detto qualcosa sul tecnico nerazzurro: «In questi diciotto mesi ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Parole di stima quelle di Xavierper le tre italiane ai quarti di finale di Champions League. Su TMW Radio il giornalista ha espresso la sua opinione anche su Simonee la sua situazione con l’Inter. POSITIVO – Unda ricordare in Europa per le italiane, Xaviercosì: «Inter, Milan e Napoli, con modi di giocare e di costruire la rosa differenti, hdimostrato che un altro calcio è possibile. Non esiste solo quelle delle spese illimitate del PSG. Nonostante le difficoltà che assillano l’Inter, la situazione societaria e il processo di risanamento, si è arrivati ai quarti di finale di Champions League. Ci dev’essere soddisfazione per queste tre squadre in Italia». ALLENATORE – Il giornalista ha anche detto qualcosa sul tecnico nerazzurro: «In questi diciotto mesi ...

