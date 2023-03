Jacinto Bonilla maestro di vita | a 83 anni è campione di Crossfit | l’incredibile storia

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 17 marzo 2023)stupisce il mondo: a 83di, unapazzesca visto il suo aspetto.. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non si direbbe, ma l’uomo nella foto ha 83e se li porta decisamente molto bene. Come riportato da ‘Gazzetta.it’,eccezione degli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.