Italia Under 21 | il CT Nicolato ne convoca ben cinque dell’Inter!

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’21 ritornerà in campo per la prima volta in questo 2023. Definite le amichevoli contro Serbia e Ucraina. Il CT Paoloha diramato la listati.dell’Inter21, iti di: tanti dell’Inter Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone); Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Diego Coppola (Verona), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza); Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore ...

21, i convocati Nicolato per le gare del 24 e 27 marzo ha convocato anche due calciatori della Juventus e uno del Torino : si tratta di Fabio Miretti e Nicolò Fagioli per i bianconeri, ...Andrei Coubis ha scelto l'. Il capitano del Milan Primavera, tra i protagonisti della semifinale di Youth League appena conquistata contro l'Atletico, ha detto sì all'20 di Carmine Nunziata. Il centrale difensivo diciannovenne è stato convocato in maglia azzurra per le sfide contro Germania e Norvegia, in programma il 23 e il 27 marzo.

Nel frattempo sono state ufficializzate le liste dei convocati delle nazionali giovanili. A partire dall’Italia Under 21, dove l’unico giallorosso a scendere in campo sarà Edoardo Bove. Saranno due le ...La pausa per le nazionali si avvicina. Impegni in programma non solo per l'Italia dei grandi, ma anche per l'Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato. Gli azzurrini in questo fine marzo ...