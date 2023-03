Italia U21, i convocati di Nicolato che porta cinque esordienti (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli Azzurrini, attesi a giugno dalla fase finale dell'Europeo in Romania e Georgia, giocheranno venerdì 24 a Backa Topola (ore 18) e lunedì 27 a Reggio Calabria (ore 20) Leggi su itasportpress (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli Azzurrini, attesi a giugno dalla fase finale dell'Europeo in Romania e Georgia, giocheranno venerdì 24 a Backa Topola (ore 18) e lunedì 27 a Reggio Calabria (ore 20)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaColucci1 : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Lorenzo Colombo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Te… - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #ItaliaU21, i convocati di #Nicolato: ci sono cinque novità - BlunoteWeb : Italia U21: Doppia amichevole con Serbia e Ucraina. 28 i convocati - LucaColucci1 : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Antonino Gallo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Tecni… - ColucciLc : RT @OfficialUSLecce: ???? ?????????????? ???? ?????????????????? ??? Il calciatore Lorenzo Colombo, è stato convocato in Nazionale Under 21, dal Commissario Te… -