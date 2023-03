Italia per il quinto anno all’Expoagro (Di venerdì 17 marzo 2023) Per il quinto anno consecutivo l’Italia è presente con un suo padiglione nazionale alla fiera annuale dell’Argentina, Expoagro, uno dei principali eventi della regione del settore agroindustriale che nella sua sedicesima edizione si tiene nella località di San Nicolas, nella provincia di Santa Fe. L’inaugurazione della fiera si è tenuta martedì in presenza, da parte argentina, del ministro degli Interni, Wado de Pedro; del ministro dell’Agricoltura, Allevamento e Pesca, Juan José Bahillo; del ministro dell’Industria e dello sviluppo Produttivo, José de Mendiguren e il Segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia argentino, Jorge Neme. In rappresentanza dell’Italia erano presenti il Consigliere Economico dell’Ambasciata d’Italia, Marco Leone; il Console Generale d’Italia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Per ilconsecutivo l’è presente con un suo padiglione nazionale alla fiera annuale dell’Argentina, Expoagro, uno dei principali eventi della regione del settore agroindustriale che nella sua sedicesima edizione si tiene nella località di San Nicolas, nella provincia di Santa Fe. L’inaugurazione della fiera si è tenuta martedì in presenza, da parte argentina, del ministro degli Interni, Wado de Pedro; del ministro dell’Agricoltura, Allevamento e Pesca, Juan José Bahillo; del ministro dell’Industria e dello sviluppo Produttivo, José de Mendiguren e il Segretario di Stato presso il Ministero dell’Economia argentino, Jorge Neme. In rappresentanza dell’erano presenti il Consigliere Economico dell’Ambasciata d’, Marco Leone; il Console Generale d’...

