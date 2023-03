Italia, la prima volta di Retegui, Buongiorno e Falcone. Ecco i 30 di Mancini per Inghilterra e Malta (Di venerdì 17 marzo 2023) prima volta in Nazionale per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno e per l'oriundo Mateo Retegui del Tigre. Roberto Mancini ha diramato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023)in Nazionale per il portiere del Lecce Wladimiro, per il difensore centrale del Torino Alessandroe per l'oriundo Mateodel Tigre. Robertoha diramato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Con la riforma del MES non solo l'Italia rischierebbe per la prima volta il default, ma pagherebbe anche per salvar… - Mov5Stelle : La settimana prossima, in commissione Lavoro alla Camera, inizierà la discussione della nostra proposta di legge –… - gippu1 : Un grande Jannik #Sinner porta l'Italia per la prima volta alle semifinali di Indian Wells! E vince con Taylor Frit… - Gazzettino : Italia-Inghilterra, i convocati di Mancini: prima chiamata in nazionale per Falcone, Buongiorno e Retegui - CorSport : Il ct #Mancini ha convocato 30 giocatori per il doppio impegno contro l'Inghilterra e Malta ???? ? Prima convocazion… -