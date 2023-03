Italia-Inghilterra | Mancini costretto a fare i conti con le diverse defezioni in attacco e in difesa Gazzetta

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ladi questa mattina torna sulla prossima partita della nazionalena,sarà giocata al Maradona di Napoli il 23 marzo.devecon la penuria di giocatori in. Out Raspadori e Immobile. Da giorni si parla della convocazione del giovane italo argentino Retegui, alla prima in nazionale. “Non è emergenza, peròsta perdendo tanti pezzi ine ine dovrà forse reinventarsi l’. Non il miglior modo per avvicinarsi alla sfida più importante verso l’Europeo, a Napoli, contro un’che ha un paio di non disprezzabili ragioni per dare l’anima: il ko in finale dell’Euro a Wembley e la ...

"La tensione è tutt'altro che finita: giovedì prossimo questura e prefettura sono costretti a una maxi - mobilitazione di forze dell'ordine in vista di Italia-Inghilterra". Lo scrive Il Mattino, in previsione della sfida di giovedì 23 marzo al Maradona tra Italia e Inghilterra: nel Regno Unito sono stati venduti tutti i 2480 biglietti del settore ospiti.

La Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a UEFA EURO 2024.