Italia e Cina insieme per promuovere le tre F del Made in Italy (Di venerdì 17 marzo 2023) «Supportare il sistema imprenditoriale tra Italia e Cina», specialmente oggi che i collegamenti diretti tra i due paesi sono stati riaperti. È quanto auspica Mario Boselli, presidente della ICCF (Italy China Council Foundation), a margine dell’annuncio di una nuova collaborazione che vede protagoniste anche Intesa Sanpaolo, ICBC-Industrial e Commercial Bank of China. Ed è proprio nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni nel novembre 2021 - in occasione della quarta edizione della China International Import Expo - che è stata organizzata l’iniziativa «2023 China-Italy Online Business Matchmaking in Food Furniture and Fashion», in programma giovedì 16 e venerdì 17 marzo. Una due giorni che coinvolge aziende Italiane e cinesi operativi nei tre settori iconici del ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) «Supportare il sistema imprenditoriale tra», specialmente oggi che i collegamenti diretti tra i due paesi sono stati riaperti. È quanto auspica Mario Boselli, presidente della ICCF (China Council Foundation), a margine dell’annuncio di una nuova collaborazione che vede protagoniste anche Intesa Sanpaolo, ICBC-Industrial e Commercial Bank of China. Ed è proprio nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni nel novembre 2021 - in occasione della quarta edizione della China International Import Expo - che è stata organizzata l’iniziativa «2023 China-Online Business Matchmaking in Food Furniture and Fashion», in programma giovedì 16 e venerdì 17 marzo. Una due giorni che coinvolge aziendene e cinesi operativi nei tre settori iconici del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : Un condominio infernale in Cina… per 650mila maiali. ???? È il più grande allevamento intensivo al mondo, che macell… - Eurosport_IT : ?? ITALIAAAAAA ?? Con il tempo di 7:04.484 l’Italia conquista l’argento nella staffetta maschile alle spalle della C… - chezbabs : RT @lupodibrughiera: Cosa ne dite? Regime change in UK, Francia e Germania. Con allineamento a Russia e Cina. In Italia, no. In Italia le… - stefaniaespos19 : @MediasetTgcom24 persone per la pace Blocchiamo a tutti #TikTok in #Italia io personalmente ho già disinstallato… - LauraGi63815697 : RT @lupodibrughiera: Cosa ne dite? Regime change in UK, Francia e Germania. Con allineamento a Russia e Cina. In Italia, no. In Italia le… -