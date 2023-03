Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chilhavistorai3 : “Fra 3 giorni salma di mio marito sarà dispersa nel deserto”. La vedova di Amedeo Matacena non ottiene il nulla ost… - Gianfra82759706 : @LaStampa In somma un anno o due di vita ,giusto il tempo che finisca la garanzia e poi un altro ponte Morandi Semp… - SereDomenici : l'Italia tutta ha ponti che rischiano il crollo e così tante scuole e palazzi e il Governo approva l'ennesima Catt… - RedattoreSocial : Migliaia di #migranti, respinti dall'#Algeria e abbandonate nel deserto nel nord del #Niger, sono bloccate ad Assam… - DanielePG_Z : RT @flowsignup1050: @luciodigaetano meglio deserto e gerontocomio che banlieue; se le aziende vogliono ridurre l'italia ad un safari gigant… -

... digli che sono di tuo nonno, ma sappi che anche i beduini nelusano la lana, perché a ... Se l'ha avuto un posto nel mondo è grazie a lui, il suo 19"72 sui 200 dopo 44 anni è ancora ......enorme successo non solo in, devono adesso vedersela con il declino fisico, la pensione, l'oscurità che cala sui vecchi (almeno quelli non "realizzati", per dir così), il progressivo...... oppure - sottolinea - sarà una cattedrale neled avremo soltanto scherzato'. 'La ... Si viaggia con l'alta velocità nel resto d'già da vent'anni. Con vent'anni di ritardo si propone alla ...

Italia, deserto di culle: allarme denatalità dell'Istat • TAG24 Tag24

“Questo ponte colma un divario, disegna un’Italia totalmente unificata ... le scuole e le ;persone e le ha attratte verso il Nord lasciando questo territorio quasi deserto”.L’Italia si presenta alla rassegna iridata con ben cinque atlete: Stefania Constantini, Angela Romei, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Camilla Gilberti. Sono 13 le nazioni al via. Alla ...