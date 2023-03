Italia-Cina, due giorni dedicati a b2b online (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Prosegue la collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Icbc-Industrial and Commercial Bank of China e Italy China Council Foundation-Iccf a sostegno dello sviluppo del business lungo la direttrice Italia-Cina. Nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni nel novembre 2021, è stata organizzata l’iniziativa ‘2023 China-Italy online Business Matchmaking in Food, Furniture and Fashion’, una due giorni di b2b online che si è svolta nelle giornate di ieri e oggi e che coinvolge aziende Italiane e cinesi operative nei tre settori iconici del Made in Italy. Co-organizzatori dell’evento sono Icbc Jiangsu, Zhejiang, Qingdao, Shenzhen, Ningbo e Icbc (Europe) Milan Branch. Diverse le aziende Italiane che si sono iscritte e che, dopo un rigoroso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Prosegue la collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Icbc-Industrial and Commercial Bank of China e Italy China Council Foundation-Iccf a sostegno dello sviluppo del business lungo la direttrice. Nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni nel novembre 2021, è stata organizzata l’iniziativa ‘2023 China-ItalyBusiness Matchmaking in Food, Furniture and Fashion’, una duedi b2bche si è svolta nelle giornate di ieri e oggi e che coinvolge aziendene e cinesi operative nei tre settori iconici del Made in Italy. Co-organizzatori dell’evento sono Icbc Jiangsu, Zhejiang, Qingdao, Shenzhen, Ningbo e Icbc (Europe) Milan Branch. Diverse le aziendene che si sono iscritte e che, dopo un rigoroso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : Un condominio infernale in Cina… per 650mila maiali. ???? È il più grande allevamento intensivo al mondo, che macell… - Eurosport_IT : ?? ITALIAAAAAA ?? Con il tempo di 7:04.484 l’Italia conquista l’argento nella staffetta maschile alle spalle della C… - Exciter711 : @UltimaGenerazi1 2.giusto in Italia potete protestare così perché non vi succede nulla, andate in Cina e vedrete co… - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 17 marzo 2023 ore 20.00' su @Spreaker #bambini #bandiera #borse #cgil #cina… - bayenr : l'Italia era il paese del Bengodi per i criminali stranieri da Albania, Romania, Cina, Africa perché al loro paese… -