(Di venerdì 17 marzo 2023) Per l'istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo contestata dalla Procura di Perugia, Alfredonon deve stare indal quale comunque non uscira' perche' detenuto per altri reati. ...

Per l'istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo contestata dalla Procura di Perugia, Alfredo Cospito non deve stare in carcerequale comunque non uscira' perche' detenuto per altri reati. A deciderlo e' stato il tribunale del riesame di Perugia che ha nuovamente annullato la misura cautelare per lui e altri cinque ...... Giordano sarebbe stato sotto l'effetto dell'alcol e della cocaina, mentreil gruppo di ... nel 2016, aveva già avuto problemi legati alla droga, tanto da essere stato sospesoservizio, per ...LE OPERAZIONI Con l'operazione Luna, avviataCentro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale Fvg, si è arrivati alla denuncia di 32 persone (di cui una in provincia di Trieste)...

"Istigava dal carcere", annullato l'arresto di Cospito - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Per l'istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo contestata dalla Procura di Perugia, Alfredo Cospito non deve stare in carcere dal quale comunque non uscira' perche' detenuto per altri reati.