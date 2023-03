Israele: non si placano le proteste contro la riforma della giustizia (Di venerdì 17 marzo 2023) Non si placano le proteste contro la riforma della giustizia in Israele. Ma il primo ministro Benjamin Netanyahu tira dritto: “Ci sono critiche alla riforma della giustizia. Ma non sono giuste”. Non si placano le proteste in Israele Altra giornata di marce, manifestazioni e chiusure stradali per protestare contro la riforma della giustizia in Israele. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 marzo 2023) Non silelain. Ma il primo ministro Benjamin Netanyahu tira dritto: “Ci sono critiche alla. Ma non sono giuste”. Non sileinAltra giornata di marce, manifestazioni e chiusure stradali per protestarelain

