Isobel e Maddalena, la Celentano le mette una contro l’altra (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel quotidiano di Amici andato in onda oggi, venerdì 16 marzo, abbiamo assistito alla professoressa Alessandra Celentano che ha mandato un guanto di sfida a Maddalena Svevi, chiedendole di ballare contro la sua allieva Isobel Kinnear. “Capisco che non sarà facile per te avere un avversaria come Isobel” – ha esordito Alessandra Celentano – “Lei è una leonessa, tu una gattina. Lei è avvincente, esaltante e trascinante, tu monotona, banale ed a tratti noiosa. Ti ho sempre vista carina, non posso dire che sei inguardabile o terrificante, ma se non compenserai con tanta personalità rimarrai sempre e solo carina. Troppo poco“. GUANTO DI SFIDA voluto dalla maestra Celentano: Isobel e Maddalena dovranno ballare sui tacchi! #Amici22 ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel quotidiano di Amici andato in onda oggi, venerdì 16 marzo, abbiamo assistito alla professoressa Alessandrache ha mandato un guanto di sfida aSvevi, chiedendole di ballarela sua allievaKinnear. “Capisco che non sarà facile per te avere un avversaria come” – ha esordito Alessandra– “Lei è una leonessa, tu una gattina. Lei è avvincente, esaltante e trascinante, tu monotona, banale ed a tratti noiosa. Ti ho sempre vista carina, non posso dire che sei inguardabile o terrificante, ma se non compenserai con tanta personalità rimarrai sempre e solo carina. Troppo poco“. GUANTO DI SFIDA voluto dalla maestradovranno ballare sui tacchi! #Amici22 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommydalistan : RT @paranoic04ever: Comunque i citati a questo tweet dimostrano per quanto mi riguarda ipocrisia. Come vengono insultati Mattia ed Isobel,… - paranoic04ever : Comunque i citati a questo tweet dimostrano per quanto mi riguarda ipocrisia. Come vengono insultati Mattia ed Isob… - sistahclaire : Il problema è che avevo risposto ad un tweet di una fan di maddalena contro di noi e mi sono trovata con alcune fan… - k1ndaheartl3ss : @nostracanzone non ti dice nulla il fatto che vogliano 'allearsi' con il fandom di isobel proprio quando la produzi… - elmygirlfriend : non c'entro un cazzo in tutto ciò ma vengo x dire che queste cose non si fanno per andare contro maddalena ma per d… -