Capovolto, nel mezzo di un fiume nel sud dell', il relitto arrugginito di uno degliche appartenne a Saddam Hussein è oggi non solo il simbolo della caduta del dittatore 20 anni fa ma anche un'improbabile attrazione turistica e meta dei ...Poche settimane dopo l'inizio della guerra in, il 20 marzo 2003, Saddam Hussein ordinò che l'al - Mansur fosse trasferito a Bassora. Lodi 121 metri, su cui il rais non era mai salito, era ormeggiato a Umm Qasr, porto strategico al ...Affondato in un fiume nel sud dell', il relitto arrugginito di unoappartenuto a Saddam Hussein serve a ricordare l'invasione guidata dagli Stati Uniti due decenni fa. Il superyacht da 121 metri "al - Mansur", simbolo della ...

Iraq: l'ex yacht di Saddam è un relitto, ma piace ai turisti - Medio Oriente Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Capovolto, nel mezzo di un fiume nel sud dell'Iraq, il relitto arrugginito di uno degli yacht che appartenne a Saddam Hussein è oggi non solo il simbolo della caduta del ...The capsized yacht that belonged to former Iraqi President Saddam Hussein has been serving as a picnic and tea spot for fishermen. The 396 ft yacht, al-Mansur, was targeted by US-led forces after the ...